Piemonte: Cirio, criterio meritocratico governo su Pnrr premia nostra Regione

- Questo criterio meritocratico io credo premi il Piemonte. E poi premia anche la serietà della spesa delle risorse Europee. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine del Festival dell’Economia di Torino, commentando l’attesa relazione del ministro Fitto sul Pnrr. “Noi stiamo lavorando bene con il governo. Abbiamo avuto la nostra riunione lunedì per quanto riguarda le assegnazioni dei fondi dell’Fsc . Come già ho avuto modo di dichiarare, questa politica sull’utilizzo rigoroso dei fondi Europei ci vede molto favorevoli. Noi siamo sempre stati rigorosi, addirittura in overbooking per avere anche le risorse che gli altri paesi non spendono. Siamo considerati dal ministro una Regione virtuosa e dal momento che chi è virtuoso può partire, noi siamo pronti a partire. Io mi sono fatto una cultura quando facevo il parlamentare Europeo su questi temi. Il governo oggi giustamente si pone degli interrogativi sulla necessità di spendere tutti i fondi e di trovare soluzioni. E questa è la migliore garanzia che li spenderemo tutti”, ha concluso Cirio. (Rpi)