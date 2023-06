Bulgaria: Sofia ospita il congresso della Federazione internazionale di diritto europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Sofia, in Bulgaria, il trentesimo congresso della Federazione internazionale di diritto europeo (Fide). Lo riporta l’emittente televisiva “Bnt”, sottolineando che il forum è stato organizzato per la prima volta nel sud-est dell’Europa. Al congresso partecipano oltre 500 giuristi e magistrati. Il congresso è stato aperto dal giudice della Corte generale dell’Unione europea Alexander Kornezov, il quale ha evidenziato che il forum rappresenta "un’occasione di dialogo" tra l’Ue e le Corti nazionali.(Seb)