Decreto Pa: M5s, non si cambia ordinamento Stato nottetempo

- Quanto accaduto con l'emendamento al decreto Pa "dà il polso dell'ignobile 'modus operandi' di questo governo. Con un empio blitz architettato nottetempo, alla chetichella e lontano da occhi indiscreti, questa sempre più sfacciata maggioranza voleva cambiare l'ordinamento della Difesa del nostro Paese. Con un solo obiettivo: oliare tutti quei meccanismi per dare sfogo alla deriva bellicista che sta diventando tratto distintivo di questo governo. Per fortuna è stato sventato questo disegno assurdo, messo in piedi in barba a tutte le prassi parlamentari. Un po' come sta avvenendo, sempre nel medesimo decreto, nella assurda guerra scatenata da Giorgia Meloni contro la Corte dei conti. La china presa dal governo, fatta di magheggi sottotraccia e blitz notturni, è davvero deprecabile. Come M5s la condanniamo fermamente". Lo affermano, in una nota, le deputate Ilaria Fontana e Emma Pavanelli, capigruppo del Movimento cinque stelle rispettivamente in commissione Ambiente e Attività Produttive alla Camera. (Com)