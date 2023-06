Venezia: Brugnaro, credere in scienza e tecnica per cambiare le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilanciamo il tema della sostenibilità a livello mondiale perché a Venezia succedono delle cose prima che in altri luoghi. Noi prima di altri subiamo i fattori e le conseguenze del cambiamento climatico". Lo ha sottolineato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia al termine del convegno "Il Mose e gli altri: la difesa dalle mareggiate nel mondo" che ha aperto oggi la prima Biennale della Sostenibilità. Brugnaro ha poi aggiunto: "Cambiare qualcosa non vuole dire per forza creare un disastro. Bisogna usare la scienza, la tecnica e credere in esse per trovare nuove soluzioni. Se non lo facciamo possiamo buttare via i libri di scuola. Dobbiamo partire da ciò che hanno insegnato per scoprire cose nuove e devono farlo i giovani. Ci vuole coraggio". (Rev)