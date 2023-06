Ucraina: von der Leyen e Zelensky firmano dichiarazione congiunta su condizione bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Verrà il momento di consegnare alla giustizia gli autori di questi crimini di guerra, per i quali la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto. Accogliamo con favore la creazione del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione contro l'Ucraina. Nel frattempo, ci impegniamo a fare tutto ciò che è necessario per stabilire dove si trovino i bambini ucraini deportati, facilitare il loro ritorno in sicurezza e fornire loro un supporto sociale, medico ed educativo essenziale al loro ritorno", continua il testo. "In secondo luogo, la guerra sta avendo un impatto devastante su tutti i bambini ucraini, lasciando spesso profonde cicatrici psicologiche. I bambini sono sottoposti a stress e ansia enormi e possono soffrire di traumi psicologici e disturbi mentali. La nostra priorità è garantire la loro salute mentale e monitorare da vicino il loro benessere. Per questo ci impegniamo a istituire un programma di e-learning specializzato per pediatri e personale medico di base. Attraverso questa iniziativa, doteremo gli operatori sanitari delle competenze necessarie per fornire assistenza ai traumi e migliorare le condizioni di salute mentale dei bambini", continuano i due leader nella dichiarazione. (segue) (Beb)