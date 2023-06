Ucraina: von der Leyen e Zelensky firmano dichiarazione congiunta su condizione bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Zelensky e von der Leyen si dichiarano impegnati a sostenere la riforma della protezione dell'infanzia in Ucraina. "Forniremo assistenza finanziaria e supporto di esperti per facilitare una riforma completa dell'assistenza all'infanzia, incentrata su forme di educazione basate sulla famiglia e sulla protezione dei bambini. La Commissione europea si è impegnata a sostenere la riforma dell'assistenza all'infanzia in Ucraina, con un impegno di 10 milioni di euro. "Infine, circa 1,3 milioni di bambini ucraini risiedono attualmente nell'Ue. La direttiva sulla protezione temporanea è stata fondamentale per garantire a questi bambini ucraini sfollati l'accesso immediato all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ad altri sistemi sociali all'interno dell'Ue. Ci impegniamo a continuare a garantire la loro corretta iscrizione all'istruzione e a lavorare per il riconoscimento reciproco dei loro risultati di apprendimento", conclude la dichiarazione. (Beb)