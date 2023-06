Roma: minaccia e tenta di investire prostitute su viale Palmiro Togliatti, arrestato 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minacciate, aggredite e quasi investite. Un 43enne romano è stato arrestato per aver aggredito diverse prostitute all'altezza di viale Palmiro Togliatti, a Roma. I carabinieri sono stati allertati da una trans brasiliana di 40 anni che, mentre si recava a bordo della sua auto in piazzale Pino Pascali, è stata avvicinata da un uomo a bordo di una vettura. La donna ha riferito ai militari di essere stata minacciata, ricattata, e speronata mentre era a bordo dell'auto. Oltre a lei il 43enne ha tentato di investire anche altre prostitute della zona. Scappata in direzione via Prenestina la donna ha chiesto soccorso ai carabinieri che, una volta giunti in piazzale Pino Pascali, hanno trovato la macchina dell'uomo schiantata su un marciapiede. (segue) (Rer)