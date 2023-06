Roma: minaccia e tenta di investire prostitute su viale Palmiro Togliatti, arrestato 43enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 43enne, in evidente stato di agitazione psico-fisica dovuta all'abuso, probabile, di alcool e droga, è stato perquisito e trovato in possesso di un cacciavite e un pezzo di vetro appuntito. Nel cruscotto, inoltre, è stato trovato un coltello a serramanico di 17cm e un taglierino. L’uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. L’auto, che presentava diversi danni sulla parte destra e anche il pneumatico forato, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale. I militari hanno inoltre raccolto la denuncia di altre due transessuali, entrambe brasiliane di 35 e 36 anni, che hanno confermato di essere state minacciate dal 43enne, con un taglierino e con un coccio di vetro, che aveva anche tentato di investirle. (Rer)