Imprese: Cnh Industrial annuncia nuova nomina nel senior leadership team

- Cnh Industrial N.V. annuncia oggi la nomina di Friedrich Eichler come Chief technology officer (Cto). Dirigerà l'intera comunità di Ricerca e Sviluppo dell'azienda, con responsabilità diretta delle aree Tecnologia, Innovazione, Qualità, Design e relative divisioni. Lo comunica in una nota la stessa azienda. Friedrich presiederà la governance funzionale dello sviluppo prodotto dei segmenti Agriculture e Construction, coordinandosi da vicino con Derek Neilson (president Agriculture) e Stefano Pampalone (president Construction). Lavorerà inoltre a stretto contatto con Marc Kermisch, il Chief Digital & Information Officer dell'azienda, per un'integrazione ottimale delle soluzioni di precisione, digitali e autonome con il portfolio prodotti. Friedrich Eichler ha maturato oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive engineering con alcune delle più grandi case costruttrici mondiali del settore, tra cui il gruppo Volkswagen e quello Mercedes-Benz. Ha competenze comprovate nello sviluppo dei sistemi di propulsione e tecnologie innovative. Succede nel ruolo di Cto in Cnh Industrial a Marc Kermisch, che ha ricoperto finora la posizione ad interim. "Siamo entusiasti di poter beneficiare dell'esperienza di Friedrich in Cnh Industrial. La sua leadership e il suo acume tecnico rafforzeranno e daranno nuovo impulso alla nostra organizzazione di ricerca e sviluppo, rafforzando le competenze nel settore advanced engineering e la nostra strategia globale delle piattaforme", ha dichiarato Scott W. Wine, Chief executive officer di Cnh Industrial. (Com)