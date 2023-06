Libano: Usa considerano imposizione di sanzioni a responsabili politici di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di imporre sanzioni ai rappresentanti politici del Libano considerati responsabili dello stallo politico che impedisce al Paese di indire le elezioni presidenziali, nonché a quelli che sono coinvolti in casi di corruzione. Secondo l’emittente libanese “Mtv”, l’assistente del segretario di Stato Usa per il Vicino oriente, Barbara Leaf, durante una riunione in Senato con la sottocommissione Relazioni internazionali, ha parlato della possibilità di sanzioni per gli esponenti politici libanesi che ostacolano l’uscita del Paese dallo stallo politico. “Washington sta lavorando con gli alleati regionali ed europei per spingere il Parlamento libanese a fare il proprio lavoro”, ha dichiarato Leaf, aggiungendo che “si tratta di un impegno collettivo”. Intanto, i due principali membri della commissione Affari esteri del Congresso, Mike McCaul e Gregory Meeks, hanno esortato l’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, a sanzionare i politici libanesi condannati per corruzione e a “far capire chiaramente alla classe dirigente libanese che lo status quo non è accettabile”. (segue) (Lib)