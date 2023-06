Libano: Usa considerano imposizione di sanzioni a responsabili politici di Beirut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo permettere che il Libano sia preso in ostaggio da coloro che cercano di portare avanti i loro interessi egoistici”, hanno dichiarato in un comunicato stampa congiunto e in una lettera al segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Nel testo, McCaul e Meeks prendono di mira, in particolare, il governatore della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, sul quale grava un mandato di arresto dell’Interpol per riciclaggio di denaro, corruzione e appropriazione indebita. Inoltre, puntano il dito contro i responsabili della terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut nell’agosto del 2020. L’inchiesta aperta sulla vicenda dal giudice istruttorio, Tarek Bitar, è rimasta bloccata per mesi e questo, secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, è dovuto principalmente all’ostruzionismo del movimento sciita Hezbollah e dei suoi alleati. Intanto, nell’ambito delle indagini, sono stati convocati a giudizio funzionari in carica e in pensione. “Esortiamo l’amministrazione statunitense a continuare a esercitare pressioni affinché sia fatta giustizia sull’esplosione al porto di Beirut e a sostenere inchieste indipendenti sul governatore della Bdl”, si legge nel comunicato di McCaul e Meeks. (Lib)