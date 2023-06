Sociale: da UniCredit Foundation circa 500 mila euro a Bulgaria e Romania per contrasto a povertà educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la prima edizione della "Call for Education – Romania & Bulgaria", iniziativa lanciata da UniCredit Foundation in collaborazione con UniCredit Bulbank e UniCredit Bank Romania, a sostegno di progetti di contrasto alla povertà educativa realizzati da organizzazioni non profit nei due Paesi. E' quanto si legge in una nota. Su un totale di oltre 100 candidature ricevute, sono state premiate 4 iniziative, con un contributo complessivo di circa 500.000 euro. In linea con il purpose della Fondazione di sbloccare il potenziale delle prossime generazioni europee attraverso pari opportunità educative, tale Call ha coinvolto le banche locali nell’individuazione di progetti educativi a favore di giovani nella fascia di età 11-19 anni (scuola secondaria inferiore e superiore), con particolare focus su: contrasto della dispersione scolastica; acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari; acquisizione di competenze adeguate all’ingresso nel mondo del lavoro. Nello specifico - continua la nota - le banche locali sono state invitate a identificare e condividere con UniCredit Foundation una short-list di massimo cinque progetti per Paese. Un Comitato dedicato nominato dalla Fondazione ha poi selezionato le iniziative vincitrici in ciascun Paese. Secondo l'ultima edizione del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (Pisa) dell'Ocse, che misura la capacità dei quindicenni di utilizzare le proprie conoscenze e competenze in lettura, matematica e scienze per affrontare le sfide della vita reale, circa un quindicenne su cinque nell'Ue non raggiunge gli standard previsti in queste materie, cosa che impedisce loro di esprimere appieno il proprio potenziale. (segue) (Com)