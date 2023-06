Sociale: da UniCredit Foundation circa 500 mila euro a Bulgaria e Romania per contrasto a povertà educativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Cappellini, direttore generale di UniCredit Foundation, ha commentato: "Gli studenti di Bulgaria e Romania non fanno eccezione a questa tendenza. L'abbandono precoce degli studi e la mancata acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari o per l'ingresso nel mondo del lavoro sono fenomeni diffusi nella maggior parte dei Paesi in cui il gruppo opera. Questa Call for education lanciata in Bulgaria e Romania testimonia il nostro continuo e forte impegno nell’affrontare le disuguaglianze educative e nell’affiancare i giovani nei loro percorsi di studi promuovendo occasioni di apprendimento e crescita, affinché nessuno venga lasciato indietro". Teodora Petkova, Head of eastern Europe di UniCredit, ha aggiunto: "L'istruzione dà potere ai bambini, dando loro fiducia per superare le sfide, promuovendo la creatività, il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi. Coltiva l'empatia, la tolleranza e il rispetto, formando individui compassionevoli che contribuiscono alle loro comunità. Per noi dare priorità all'istruzione secondo la mission di UniCredit Foundation significa investire nel benessere dei bambini, aiutandoli a diventare individui resilienti e realizzati che possono creare un mondo migliore per tutti. Ringrazio di cuore tutte le organizzazioni che hanno proposto i loro progetti per questa Call. In queste organizzazioni vedo i nostri nobili alleati nella creazione di un futuro pacifico, imprenditoriale e prospero per l'Europa". (Com)