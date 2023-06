Pnrr: Monti, spero che relazione ministro Fitto non sprechi occasione ammodernamento paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche come parlamentare sono ansioso di vedere la relazione del ministro fitto sul Pnrr, che dovrebbe essere disponibile a brevissimo, il tema è completo di suo e finalmente vedendo le carte e i numeri sara possibile farsi un’idea un po’ meno mitologica del pnrr e un po’ più concreta. Spero non si sprechi un’occasione straordinaria di ammodernamento. Lo ha affermato l’ex premier e attuale senatore Mario Monti a margine del festival dell’Economia di Torino. “Sappiamo che questa misura è una grandissima occasione per l’italia che giocherà spero in positivo. se invece i risultati dovessero essere tardivi e scarsi, ci sara un costo importante per il nostro paese, anche dal punto di vista del prestigio in Europa. Sono sicuro che non sarà così e spero leggendo la relazione fatto di trovare elementi di rassicurazione”, ha concluso Monti. (Rpi)