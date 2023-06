Qatar: più di 13 aziende italiane del settore costruzioni partecipano alla Project Qatar 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 13 le aziende italiane che hanno partecipato alla fiera Project Qatar 2023 a Doha, evento dedicato alle imprese operanti nella filiera del settore delle costruzioni in corso dal 29 maggio al primo giugno al Doha Exhibition and Convention Center (Decc). Lo ha reso l'ambasciata italiana a Doha in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Secondo un nuovo rapporto di Verified Market Research, il mercato delle costruzioni del Qatar è destinato a crescere a un tasso di crescita annuo composto del 9,5 per cento dal 2023 al 2030. Entro il 2030, si prevede che il mercato raggiungerà 123,1 miliardi di dollari. La crescita sarà guidata dall'aumento dell'attività di costruzione in vari settori, tra cui commerciale, residenziale, industriale, infrastrutturale , nonché energetico e servizi di pubblica utilità. L'industria rimane fiorente durante il periodo di previsione, con progetti di miglioramento ed espansione in tutto il Paese. Nella giornata di ieri, l'ambasciata, coordinata dall'ambasciatore Paolo Toschi, ha anche promosso un evento per festeggiare in anticipo la festa del 2 giugno a cui hanno preso parte l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), il ministero del Commercio e dell'Industria qatariota e le autorità qatariote, tra cui alcuni ministri.(Res)