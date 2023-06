Milano: Ronzulli (FI), omicidio Giulia notizia terribile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso di Giulia ci ha tenuti con il fiato sospeso per giorni. Abbiamo sperato fino all’ultimo. Purtroppo, questa notte, è stato ritrovato il suo corpo senza vita. Una notizia che lascia sgomenti e che ci pone ancora una volta di fronte ad una domanda che sembra non trovare risposte: perché? Perché, nel 2023, siamo costretti ad assistere alla brutalità dell’uomo, all’ennesimo atto di violenza contro una donna, solo in quanto donna, in questo caso perfino incinta? Il femminicidio è una piaga terribile, che dobbiamo riuscire ad eliminare, partendo innanzitutto dall’educazione della nostra società, al rispetto, alla non violenza, al valore della persona. La mia preghiera va a Giulia e alla sua famiglia sprofondata in un dolore inimmaginabile. Per l’assassino, mi auguro che la pena sia massima ed esemplare". Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in merito all'omicidio di Giulia Tramontano da parte del compagno. (Rin)