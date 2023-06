Imprese: Edison lancia "My Sun Business" per gestione impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto, lancia l'offerta My Sun Business, soluzione che offre alle aziende progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e Smart power. Sono oltre un milione (1.016.083) gli impianti fotovoltaici complessivamente in esercizio nel nostro Paese e l'80 per cento si concentrano nel settore residenziale, ma la quota maggiore della potenza installata complessiva (48 per cento) si rileva nel settore industriale. All'interno del settore industriale la taglia media dei pannelli installati si aggira intorno ai 200 kW. Il trend di crescita per quanto riguarda gli impianti di potenza compresa fra 20 kW e 200 kW evidenzia un aumento nel 2021 del +28 per cento rispetto alla crescita registrata all'anno precedente. (segue) (Com)