Imprese: Edison lancia "My Sun Business" per gestione impianti fotovoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison Energia offre alle imprese l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenze a partire da circa 20 kWp, efficienti, sostenibili, e ottimizzati sul reale fabbisogno energetico dell'impresa. Il cliente, consumando l'energia che lui stesso produce, potrà quindi aiutare l'ambiente riducendo le emissioni di CO2; l'energia prodotta e non auto-consumata sarà poi gestita e remunerata secondo i meccanismi previsti dal Gse. Edison Energia si occuperà della valutazione dei fabbisogni energetici del cliente, della progettazione, dell'analisi di fattibilità e relativa valutazione tecnico-economica, della gestione degli adempimenti amministrativi e burocratici, della fornitura di moduli e inverter di ultima generazione, dell'installazione dell'impianto e dell'assistenza tecnica nel tempo. Inoltre, il cliente potrà accedere a diverse opzioni e alternative per il pagamento, come la rateizzazione dell'investimento. "Edison Energia offre un vasto ecosistema di servizi ai clienti residenziali, ed è impegnata a supportare le imprese nel loro processo di elettrificazione dei consumi grazie all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Vogliamo essere un partner affidabile che accompagna il cliente residenziale e industriale in un percorso virtuoso, che incoraggia scelte di consumo sostenibile e con ridotto impatto ambientale - ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia. Il valore aggiunto dell'offerta My Sun Business dedicata al mondo delle imprese è un pacchetto chiavi in mano, che va dalla progettazione fino all'installazione e alla manutenzione dell'impianto". (segue) (Com)