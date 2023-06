Confagricoltura: al via quarta edizione premio Innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via la quarta edizione del premio nazionale per l'Innovazione in agricoltura, a cui è possibile partecipare a partire da oggi, 1° giugno. E' quanto si legge in una nota. Possono candidarsi le imprese agricole che, in forma singola e associata, hanno introdotto negli ultimi tre anni innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione o marketing, riguardanti l'azienda o il rapporto tra questa e altri attori della filiera, inerenti prettamente alla dimensione agricola oppure alla sua connessione con quella urbana, culturale, artistica e sociale. Confagricoltura, con questa iniziativa, intende valorizzare la varietà di soluzioni tecnologiche, manageriali e organizzative delle realtà del settore primario, con l'obiettivo di enfatizzare il ruolo centrale degli imprenditori agricoli come promotori di sviluppo economico. Particolare attenzione, alla luce delle nuove esigenze - prosegue la nota - sarà data ad alcuni aspetti strategici, quali la transizione ecologica, energetica e digitale. La lotta ai cambiamenti climatici, la gestione della risorsa idrica e del suolo, il carbon farming, la riduzione dei costi, l'efficientamento dei processi produttivi, le energie rinnovabili, l'agricoltura di precisione, il miglioramento della qualità dei prodotti, la comunicazione e il marketing aziendale: questi i principali ambiti delle innovazioni che saranno valutati. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 15 luglio 2023, tramite email, scrivendo a premioinnovazione@confagricoltura.it. La valutazione delle stesse, da parte di una commissione composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico, avverrà nel mese di ottobre e la premiazione entro la fine dell'anno. Il bando, il regolamento e la documentazione necessaria per la partecipazione sono disponibili nella sezione "Premio nazionale per l'innovazione nel settore dell'agricoltura" del sito di Confagricoltura, a questo link. (Com)