Lavoro: Slc Cgil, martedì prossimo manifestazione a Roma per dipendenti delle telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slc Cgil nazionale e la Slc Cgil di Roma e del Lazio hanno indetto per martedì prossimo una manifestazione a Roma per "difendere oltre 20 mila posti di lavoro e rimettere le telecomunicazioni al centro della transizione digitale del Paese". E' quanto si legge in una nota. La manifestazione nazionale si terrà in piazza Santi Apostoli dalle ore 10:30 e durante la mobilitazione si potrà "esprimere la netta contrarietà ai piani di scorporo di industria e servizi delle principali Tlc; le drammatiche ricadute occupazionali che ne conseguirebbero; ritardi allarmanti sugli obiettivi fissati dal Pnrr per banda ultra larga e reti 5G; il conseguente digital divide a cui sarebbe condannato il Paese; le minacce di dumping contrattuale delle aziende di customer service in outsourcing, ossia i reiterati tentativi di fuoriuscire dal contratto collettivo nazionale delle Tlc per comprimere salari e diritti", sottolinea il sindacato nella nota. (Com)