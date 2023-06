Ue: Salvini, stop all’impunità per le infrazioni stradali degli stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo lavorando a una nuova normativa” sul codice della strada. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Matteo Salvini in Lussemburgo, durante il Consiglio europeo dei trasporti che ha discusso la direttiva patenti e quella sullo scambio di dati per le infrazioni stradali. Salvini ha ribadito di essere d’accordo sulla maggiore collaborazione tra i Paesi anche per evitare l’impunità per gli stranieri che commettono infrazioni. Il ministro ha sottolineato che la proposta europea di autovalutazione in caso di rilascio della patente non convince: “Crediamo sia sempre necessario il parere medico”. Una riflessione, quest’ultima, condivisa da molti colleghi.(Res)