Sardegna: quattro nuovi bus elettrici per la città di Alghero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un sincero ringraziamento ai giornalisti della redazione di Agenzia Nova che svolgono, con professionalità, un servizio importante nel mondo dell'informazione" Michele Pais

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

19 luglio 2021

- Per il sindaco di Alghero, Mario Conoci, si tratta di un miglioramento dell'efficienza del servizi, in particolare in chiave ambientale. Il primo cittadino ha poi evidenziato il fatto che al rinnovo dei mezzi adesso deve necessariamente seguire l’immediato adeguamento dell’infrastrutturazione, con nuove paline intelligenti, fermate e pensiline adeguate all’importanza che la città di Alghero ricopre in Sardegna. Alla presentazione dei nuovi bus erano presenti l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, il presidente del Consiglio regionale Sardo Michele Pais e i vertici dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti, rappresentata dall’Amministratore unico, Roberto Neroni, e dal direttore Carlo Poledrini. (Rsc)