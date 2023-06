Ue: Meloni, Europa è civiltà fondata su valori come libertà e uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa è soprattutto una civiltà, fondata su valori come libertà e uguaglianza tra gli uomini. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in arrivo al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova. Meloni ha citato papa Giovanni Paolo II, secondo cui all’Europa “servono due polmoni, quello occidentale e quello orientale”, specificando che non può esserci un’Europa “di Serie A e una di Serie B”. Il vertice odierno è dunque “molto importante” per ribadire questi concetti “fondamentali”. (Res)