Pnrr: Silvestri (M5s), governo si assuma sue responsabilità

- Il governo Meloni "ha speso un miliardo dei 32 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che andrebbero spesi nel 2023. E la responsabilità è la sua, certo non della Corte dei conti o di altri. Da otto mesi la strategia di questo esecutivo è sempre la stessa: far cadere sugli altri il peso della propria incompetenza. La Corte dei conti fa un controllo concomitante che, come dice la parola, avviene di pari passo e non può impedire alcun avanzamento dei lavori del Pnrr. Il governo Meloni continua ad accampare scuse e a perdere tempo, proprio come avvenuto con la governance del Piano. Sono mesi che offriamo collaborazione per quella che può essere una grande occasione di riscatto nazionale, ma niente. Nemmeno ci rispondono. A questo punto deve essere chiaro che se falliranno se ne assumeranno tutta la responsabilità". Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, ospite a "Coffee break", su La7. (Rin)