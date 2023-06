Trasporti: in Lussemburgo bilaterale di Salvini e collega ceco Kupka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Si è tenuto un colloquio bilaterale del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Matteo Salvini con l’omologo ceco Martin Kupka, durante il Consiglio Trasporti in corso in Lussemburgo. È stata l’occasione per rinsaldare l’intesa tra i Paesi su alcuni dossier comuni a partire dalle critiche costruttive all’impostazione della Commissione Ue in particolare sull’automotive. Salvini ha ribadito la determinazione affinché la transizione ecologica avvenga con buonsenso, senza penalizzare drammaticamente aziende e lavoratori italiani ed europei. Salvini ha sottolineato la netta contrarietà ai divieti austriaci al Brennero auspicando che la linea italiana venga condivisa dagli altri Paesi. Alla fine del colloquio, il Vicepremier e Ministro italiano ha espresso grande soddisfazione per il feeling e la collaborazione costruttiva e leale.(Res)