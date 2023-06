Ue: Meloni, vertice in Moldova è importante nel contesto in cui ci troviamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice della Comunità politica europea (Cpe) in Moldova è “importante nel contesto in cui ci troviamo”, grazie anche alla partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in arrivo al vertice della Cpe a Castel Mimi, in Moldova. Meloni ha evidenziato come l’Ucraina in questo momento “difende i valori di libertà” su cui si basa l’Europa. Il vertice si tiene poi in Moldova, “altra nazione minacciata” dalla crisi attuale e che “sarebbe stata coinvolta in una sorta di domino” senza la difesa del Paese che gli ucraini stanno portando avanti. La riunione odierna arriva in un momento in cui le crisi hanno messo a nudo “le criticità europee”, come quelle relative alle catene di approvvigionamento e all’interconnettività, ha poi aggiunto Meloni. (Res)