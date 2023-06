Cina: vicepremier Zhang, più sforzi per eliminare rischi alla sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Cina Zhang Guoqing ha invocato sforzi per eliminare ulteriormente i rischi alla sicurezza sul lavoro. Zhang, anche esponente del politburo del Partito comunista, si è così espresso durante una cerimonia a Pechino per celebrare l’inizio del mese sulla sicurezza sul lavoro. Una campagna, ha detto, “che dovrebbe essere considerata un'opportunità per migliorare la consapevolezza sulla sicurezza, la gestione delle risorse e ottimizzare la risposta alle emergenze”. (Cip)