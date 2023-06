Cina: prezzi abitazioni diminuiti per la prima volta in quattro mesi a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle nuove abitazioni in Cina sono diminuiti per la prima volta in quattro mesi a maggio, periodo in cui la vendita di immobili è crollata per effetto dell’indebolimento della domanda. Stando ai dati di un sondaggio condotto dalla società di ricerca China Index Academy, il costo delle nuove case in 100 città è diminuito dello 0,01 per cento su base mensile a maggio, contro la crescita dello 0,02 per cento registrata nel mese precedente. In termini di valore, le vendite degli agenti immobiliari sono diminuite del 18,8 per cento da aprile a maggio. Nonostante l’allentamento delle restrizioni anti-Covid e le politiche governative di sostegno al settore immobiliare, la domanda continua ad essere scarsa soprattutto nelle piccole città. “Non c’è ancora alcun segno di un nuovo ciclo di riduzioni o stimoli per il settore immobiliare. Anche i mercati sono sempre più preoccupati per la debolezza del comparto e le potenziali ricadute”, afferma il gruppo Nomura, specializzato nella fornitura di servizi finanziari di investimento per privati, clienti istituzionali e governativi. (Cip)