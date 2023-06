Taiwan-Usa: iniziativa commerciale congiunta, prevista oggi firma primo accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I governi di Taiwan e Stati Uniti firmeranno oggi il primo accordo nell'ambito dell'Iniziativa commerciale congiunta lanciata a giugno 2022. Lo riferisce l'ufficio dei negoziati commerciali di Taipei, precisando che l'accordo sarà siglato a Washington. Alla cerimonia saranno presenti il negoziatore commerciale di Taiwan, John Deng, e la vice rappresentante per il commercio Usa, Sarah Bianchi. Con otto capitoli e oltre 80 articoli, il documento rappresenta il patto commerciale più dettagliato elaborato da Taiwan e dagli Usa dal 1979, anno in cui i legami bilaterali furono formalmente interrotti. L'intesa non contempla riduzioni o esenzioni tariffarie, ma delinea disposizioni utili a regolamentare l'interscambio, tra cui: procedure doganali, normative sul contrasto della corruzione e sulla regolamentazione interna dei servizi. L'iniziativa Usa-Taiwan per il commercio nel XXI secolo è stata lanciata per rafforzare la cooperazione economica e promuovere "innovazione e crescita inclusiva per i nostri lavoratori e le nostre imprese".