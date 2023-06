Maltempo: Mattarella ai prefetti, hanno testimoniato vicinanza solidale delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Desidero esprimere la riconoscenza della Repubblica per il prezioso contributo che offrite, nei diversi contesti territoriali, alla concreta attuazione dei valori costituzionali di libertà, eguaglianza e solidarietà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti d’Italia in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica. “Ancora nelle scorse settimane - ha aggiunto - con instancabile impegno, in occasione dell’emergenza alluvionale che ha colpito così duramente l’Emilia-Romagna e territori della Toscana e delle Marche, i Prefetti, insieme agli enti regionali e provinciali, ai Sindaci, alle Forze di polizia, ai Vigili del Fuoco, agli enti di soccorso, al mondo del volontariato, al fianco dei territori feriti dagli eventi, hanno dato testimonianza della vicinanza solidale e operosa delle istituzioni ai bisogni e al dolore delle persone e delle comunità", ha sottolineato il capo dello Stato.(Rin)