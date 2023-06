Malesia-India: sottosegretario Esteri Muraleedharan in visita a Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri e agli Affari parlamentari dell’India, Vellamvelly Muraleedharan, in visita a Kuala Lumpur oggi e domani (primo e 2 giugno), ha avuto un colloquio col viceministro per gli Affari parlamentari della Malesia, Ramkarpal Singh, con cui ha discusso della cooperazione tra assemblee legislative. Muraleedharan, come lui stesso ha riferito su Twitter, ha precedentemente incontrato membri locali e internazionali dell’organizzazione Gopio, che promuove il benessere delle persone di origine indiana, in vista del lancio, domani del primo Festival internazionale delle persone di origine indiana (2-4 giugno). In Malesia le persone di origine indiana sono 2,75 milioni, il secondo gruppo più grande al mondo. Inoltre, il sottosegretario si è recato nella sede dell’organizzazione religiosa indù Ramakrishna Mission, dove è stato costruito un alloggio finanziato dal governo indiano. (segue) (Inn)