Malesia-India: sottosegretario Esteri Muraleedharan in visita a Kuala Lumpur (2)

- La sua agenda prevede anche colloqui col viceministro degli Esteri malesiano, Mohamad bin Alamin, e col ministro delle Risorse umane, Varatharaju Sivakumar. Il sottosegretario, inoltre, interverrà a conferenza internazionale organizzata dall’ambasciata indiana in collaborazione col Centro per il regionalismo Asean dell’Università Malaya (Carum) e con l’Istituto Asia Europa (Aei) sulla cooperazione tra l’India e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Muraleedharan è giunto in Malesia dopo una tappa in Brunei (30 e 31 maggio). A Bandar Seri Begawan, capitale del sultanato, l’inviato di Nuova Delhi ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana, che conta circa 14 mila persone, e ha assistito a un evento culturale organizzato dall’Associazione indiana in Brunei. Poi ha visitato il distretto di Belait, noto per il petrolio e il gas, dove risiedono numerosi indiani che lavorano nel settore energetico. (Inn)