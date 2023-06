Cina-Brasile: colosso petrolifero Cnooc inizia produzione nel giacimento di Buzios

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) ha iniziato la produzione nel giacimento di Buzios, al largo della costa sudorientale del Brasile. Stando al presidente della filiale brasiliana di Cnooc, Huang Yehua, il pozzo Buzios5 dovrebbe garantire 150 mila barili di petrolio e sei milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. A novembre 2022, la raffineria cinese ha acquisito una quota del 5 per cento nell’accordo di condivisione della produzione nel giacimento, corrispondendo alla brasiliana Petrobras 1,9 miliardi di dollari. La transazione è stata approvata dal ministero dell’Energia e delle Miniere del Brasile. Attualmente, Cnooc possiede il 7,34 per cento del giacimento condiviso di Buzios, detenuto da Petrobras all’88,99 per cento. (Cip)