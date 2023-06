2 giugno: Mattarella, fare rete tra Stato e autonomie per superare sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È il fare rete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di affrontare e superare le sfide e le crisi. Con uno sguardo che sappia, sempre, guardare oltre l’emergenza per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti d’Italia in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica. Il capo dello Stato ha evidenziato anche "la vicinanza alle fasce più fragili della popolazione, alle situazioni di marginalità - per migliorare, a partire dai contesti più difficili, la qualità della vita nei territori - con un’attenzione particolare ai fenomeni di degrado e alle situazioni di disagio sociale, soprattutto dei giovani e degli anziani, è tema che interpella le Prefetture, con effetti positivi sulla coesione sociale e la sicurezza delle comunità".(Rin)