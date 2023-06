Cina: ministero Esteri, da Pechino fermo sostegno ad espansione Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sostiene l’espansione del gruppo Brics ed è pronta a coinvolgere ulteriori Paesi che “la pensano allo stesso modo”. Lo ha detto ieri la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa quotidiana, esprimendosi su un potenziale ingresso del Venezuela nel gruppo di Paesi costituito da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. “I Brics si impegnano a sostenere il multilateralismo, a portare avanti con decisione la riforma del sistema di governance globale e ad aumentare la rappresentanza dei mercati emergenti e dei Paesi in via di sviluppo”, ha detto Mao, osservando come il meccanismo sia divenuta una “forza stabile, positiva e costruttiva nelle questioni internazionali”. (Cip)