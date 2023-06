Pnrr: Mattarella, operare concordemente per efficace utilizzo risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il dotarsi di una visione condivisa, essere capaci di un lavoro ben coordinato, sono ingredienti indispensabili a questo fine, così come la disponibilità a operare concordemente per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, a partire da quelle messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in una logica di orizzonte ampio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti d’Italia in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica.(Rin)