Regno Unito: Starmer, futuro del Paese è "fuori dall'Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro del Regno Unito è al di fuori dell'Ue. Lo ha affermato il leader laborista Keir Starmer, promettendo di "far funzionare" la Brexit. Scrivendo sul quotidiano "Daily Express", Starmer, che nel 2016 sostenne il "Remain" al referendum, ha ribadito che un eventuale governo laborista non riporterà il Regno Unito nell'Ue. Starmer ha infatti escluso un ritorno alla libera circolazione delle persone e all'appartenenza al mercato unico europeo, affermando che tali argomenti sono "nel passato". Tuttavia, i suoi commenti hanno suscitato rabbia tra i sostenitori della Brexit, che lo hanno accusato di "tentennare", spiegando che fidarsi di Starmer sul tema è come "fidarsi di Dracula alla banca del sangue". (Rel)