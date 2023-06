Roma: marijuana e hashish nascosti in appartamento, arrestato 21enne a Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un etto di marijuana e diversi grammi di hashish già suddivisi in dosi sono stati trovati dai carabinieri di Pomezia nell'abitazione e nel negozio di un 21enne di Pomezia. Nella serata di domenica i militari, impegnati in un servizio perlustrativo, in via Berlinguer hanno fermato due giovani di 21 e 20 anni. All'esito della perquisizione personale il più giovane è stato trovato in possesso di una dose di marijuana ed è stato segnalato come assuntore. Il 21enne, invece, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 2,5 grammi di marijuana e 1,5 grammi di hashish. Nei confronti di quest’ultimo i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione e al suo negozio, dove hanno rinvenuto più di 100 grammi di marijuana e 32 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 500 euro, oltre a una piccola stanza predisposta per la coltivazione di altre piantine di marijuana, al momento vuota. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.(Rer)