Ue: Borrell, Russia non è a vertice comunità politica europea perché isolata da Putin

- La Russia non è presente alla riunione della Comunità politica europea perché si è esclusa da sola, lanciando l'attacco ingiustificato contro l'Ucraina. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea di Castel Mimi, in Moldova. "Oggi devo condannare un nuovo attacco a Kiev, con due bambini uccisi. Un'altra prova che la Russia continua ad attaccare la popolazione civile in Ucraina. Spero che la presenza di così tanti leader qui, molto vicini all'Ucraina e pochi chilometri dal confine, mandi un messaggio forte sull'unità di molti Stati, non solo dell'Unione europea in favore difesa dell'ordine internazionale e del diritto dei popoli a difendere la sovranità dei Paesi", ha detto. "È importante che questo messaggio arrivi a Mosca. La Russia non è qui perché non vogliamo invitarla, ma perché Putin si è escluso da questa comunità lanciando un anno fa un attacco ingiustificato contro l'Ucraina", ha concluso. (Beb)