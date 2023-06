Banche: Mps, Moody's migliora l'outlook da stabile a positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena annuncia che l’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha migliorato l’outlook su long-term deposit e senior unsecured debt rating da stabile a positivo, dopo il rialzo a febbraio di due notch al long-term deposit rating e di tre notch al long-term senior unsecured rating. La modifica dell'outlook si basa sull’attesa che il miglioramento del profilo creditizio della Banca, riflesso in particolare in una maggiore e sostenibile redditività e nella capacità di accesso al mercato obbligazionario, se confermato nei prossimi 12-18 mesi, potrebbe portare ad un upgrade del rating Baseline Credit Assessment (Bca). Inoltre le emissioni obbligazionarie attese per soddisfare il requisito Mrel rafforzeranno la posizione di liquidità della Banca. Le prospettive positive riflettono anche l'aspettativa di Moody's che l’implementazione del piano in corso, che ha acquisito slancio grazie al recente aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, produrrà ulteriori risultati; il raggiungimento di tali obiettivi nel periodo di outlook, potrebbe portare ad un upgrade di oltre un notch dei rating di Mps.(Com)