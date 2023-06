Spagna: Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia aumentano capitale di 45 milioni euro in Iryo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, Trenitalia, Air Nostrum, Globalvia hanno effettuato un aumento di capitale di 45 milioni di euro per potenziare le attività di Iryo. La società ha iniziato ad operare in Spagna nel novembre dello scorso anno con l'ingresso nel corridoio Madrid-Valencia e Madrid-Barcellona, dove attualmente Iryo detiene rispettivamente il 17,5 e il 13,2 per cento della quota di mercato. Come riferisce il quotidiano "El Economista", l'aumento di capitale è stato rivelato da Ferrovie dello Stato nei conti depositati martedì in Italia. Ferrovie dello Stato detiene una partecipazione del 45 per cento delle quote, mentre le rimanenti sono suddivise tra Air Nostrum (31 per cento) e Globalvia (24 per cento). I dati relativi all'avvio delle operazioni di Iryo mostrano diverse conclusioni sulle sue operazioni: l'azienda registra un'occupazione media dei suoi treni tra il 50 e il 60 per cento, una cifra inferiore a quella dei suoi concorrenti, la spagnola Renfe e la francese Ouigo. In termini di tariffe e nel contesto di una battaglia commerciale, Iryo ha offerto biglietti a un prezzo medio tra i 30 e i 38 euro fino a marzo, secondo i dati della Commissione nazionale del mercato della concorrenza spagnola (Cnmc). (Spm)