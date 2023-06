Sri Lanka-Cina: consultazioni diplomatiche, le parti fanno il punto sulla cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso a Colombo il dodicesimo ciclo di consultazioni diplomatiche tra lo Sti Lanka e la Cina. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri del Paese insulare. La delegazione di casa è stata guidata dal segretario generale del ministero degli Esteri, Aruni Wijewardane; quella cinese dal viceministro degli Esteri Sun Weidong. Le discussioni si sono concentrate sulla cooperazione bilaterale, soprattutto economica e commerciale, sulla ripresa dell’economia dello Sri Lanka e sul sostegno finanziario, sugli scambi tra i popoli e sulla collaborazione nelle sedi multilaterali. Sun, si legge nella nota, ha sottolineato che l’alto livello di sviluppo della Cina ha portato a un nuovo paradigma e aperto opportunità per una cooperazione orientata ai risultati. Wijewardane ha espresso apprezzamento per l’assistenza fornita da Pechino e ha chiesto di aumentare le importazioni dallo Sri Lanka, in particolare cannella, frutti di mare, frutta e verdura, pietre preziose. Inoltre, ha accolto con favore l’arrivo di un maggior numero di turisti cinesi. Sun è stato ricevuto anche dal presidente Ranil Wickremesinghe, e dal primo ministro Dinesh Gunawardena. La delegazione cinese ha incontrato membri dell’Associazione parlamentare di amicizia e dovrebbe visitare il Villaggio dell’amicizia Sri Lanka - Cina a Dewanagala prima di concludere in giornata la visita.(Inn)