Moldova: presidente Sandu su vertice Comunità politica europea, giorno importante per Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice della Comunità politica europea (Cpe) segna un giorno importante per la Moldova e per l'intera Europa. Lo ha detto la presidente moldava, Maia Sandu, parlando con i giornalisti prima dell'arrivo dei leader europei al vertice della Comunità politica europea che si svolge a Castel Mimi, in Moldova. "È un giorno importante per il mio Paese, per l'Europa, non vedo l'ora di incontrare i leader dell'Ue, siamo contenti di essere riusciti a riunire tutta l'Europa qui. Oggi dobbiamo riconfermare il sostegno all'Ucraina. Parleremo anche di sicurezza, energia e di come possiamo migliorare la vita dei nostri cittadini", ha detto Sandu. "L'Ucraina ci protegge e le siamo molto grati. Ucraina e Moldova hanno scelto la democrazia e abbiamo bisogno di tutto il sostegno per difendere questa democrazia", ha concluso Sandu. (Rob)