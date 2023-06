Moldova: Borrell, con riforme Paese entrerà in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva della Moldova verso l'Ue è aperta, spetta al Paese fare le riforme necessarie. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea di Chisinau, in Moldova. "La volontà europea del popolo e di questo governo è chiara, e anche il percorso europeo è chiaro. La Moldova è candidata, ora deve lavorare per fare le riforme e completare il percorso", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue alla stampa. (Beb)