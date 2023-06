Milano: Salvini, una preghiera per Giulia Tramontano, ora giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "L'orrore, il Male. Uccidere a coltellate la propria compagna incinta di sette mesi, tentando forse di bruciarne il corpo, poi abbandonato come un sacco, è qualcosa di disumano, mostruoso, bestiale. Una preghiera per la povera Giulia e il piccolo che portava in grembo. E ora, giustizia". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alla confessione, da parte di Alessandro Impagnatiello, dell'omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da Senago nei giorni scorsi. (Rin)