Svizzera: Ruag chiede autorizzazione a esportare carri armati per Ucraina

- Il gruppo per gli armamenti svizzero Ruag ha chiesto formalmente al governo di Berna l'autorizzazione a esportare carri armati Leopard 1 in disuso, che potrebbero essere poi forniti all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Secondo l'azienda, il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall sarebbe interessato all'acquisto dei corazzati. A marzo scorso, in via informale, Ruag aveva già chiesto al governo svizzero l'approvazione per la vendita dei Leopard 1. La risposta era stata negativa, in applicazione della neutralità elvetica. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, con la richiesta formale, Ruag vuole una “una decisione ufficiale” da parte del governo svizzero, in modo da poter “valutare meglio le opzioni commerciali” per il Leopard 1. Questi carri armati sono stati prodotti dal gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), che in passato li ha venduti a diversi Paesi tra cui la Svizzera. (Geb)