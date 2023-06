Regno Unito: Johnson sostiene di aver consegnato i messaggi WhatsApp all'inchiesta Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato di aver fornito al governo del Regno Unito tutti i messaggi Whatsapp e le agende personali in merito all'inchiesta condotta dalle autorità su eventuali infrazioni del regolamento durante la pandemia di Covid-19. Johnson ha anzi esortato il governo di Londra a divulgare "urgentemente" il materiale di tale inchiesta. Downing Street infatti ha finora rifiutato di consegnare materiale che non considera rilevante agli inquirenti, che a loro volta hanno dato tempo all'Ufficio del Gabinetto - il dipartimento che supporta il primo ministro nella gestione delle attività - fino alle 16:00 di oggi (ore 17:00 in Italia) per divulgare tutte le informazioni richieste. (Rel)