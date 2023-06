Moldova: presidente Romania Iohannis, momento opportuno per dimostrare che Chisinau non è sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha pubblicato su Twitter una foto in cui appare sull'aereo con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sulla strada per il vertice della Comunità politica europea (Cpe) che si svolge in Moldova. "Verso la Moldova, insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per un importante incontro della famiglia europea unita attorno ai suoi valori. È un momento opportuno per dimostrare che la Moldova non è sola e che l'Unione europea è con i cittadini moldavi nel realizzare le loro giustificate aspirazioni europee", ha scritto il capo dello Stato. (Rob)