Usa-Italia: Urso a Washington per illustrare fondo sovrano italiano a comunità finanziaria

24 luglio 2021

- All’indomani dell’approvazione del Consiglio dei ministri del Ddl Made in Italy, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è in volo per gli Stati Uniti. Questo pomeriggio, si legge in un comunicato, sarà a Washington per illustrare le potenzialità del fondo sovrano italiano alla comunità finanziaria e imprenditoriale degli Stati Uniti e degli italiani residenti o operanti oltreoceano. La missione negli Usa del ministro Urso proseguirà fino al 4 giugno, prevedendo un fitto calendario di incontri sia a livello governativo sia con rappresentanti del mondo finanziario e industriale, con lo scopo di rafforzare le sinergie tra i Paesi proprio a partire dal provvedimento approvato ieri dal governo. Questo pomeriggio incontrerà anche il segretario al Commercio Usa, Gina Raimondo, e interverrà alla cerimonia in ambasciata per la Festa della Repubblica a cui parteciperanno oltre mille persone. (Com)