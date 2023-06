Usa: Amazon pagherà 30 milioni di dollari per violazioni della privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon.com Inc. pagherà più di 30 milioni di dollari per archiviare due diverse cause giudiziarie intentate ai suoi danni dalla Federal Trade Commission (Ftc) statunitense. E' quanto emerge da documenti processuali ottenuti dalla stampa Usa. Una delle due cause, intentata dalla Ftc e dal dipartimento di Giustizia Usa, accusa l'azienda di aver raccolto dati personali di minorenni che hanno conversato con l'assistente virtuale domestico Alexa. Amazon non avrebbe cancellato i dati delle conversazioni, inclusi quelli relativi alle geolocalizzazione, violando le norme Usa sulla protezione della privacy online dei minorenni. Una seconda causa intentata dalle autorità statunitensi riguarda a sua volta la violazione della privacy da parte di dispositivi elettronici, in particolare il citofono Ring: i dipendenti di Amazon avrebbero accesso ai video registrati dalla applicazione connessa al dispositivo, e l'azienda non avrebbe sviluppato sistemi adeguati per scongiurarne la violazione da parte di hacker. In questo caso, l'Ftc aveva accusato Amazon di sorveglianza illegale dei clienti, e di aver usato le informazioni private degli utenti per sviluppare i propri algoritmi senza il consenso dei clienti. (Was)